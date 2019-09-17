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自覺無力再o氹觀眾開心 安宰賢退出《新西遊記7》

2019-09-17 列印
■安宰賢連續5季演出《新西遊記》，備受好評。
■具慧善執導的獨立電影未有獲獎。
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　　《來自星星的你》男星安宰賢和具慧善宣佈離婚後互數對方，一拍兩散形象受損。昨日就有韓媒報道安宰賢拒絕演出《新西遊記》第7季，消息人士指全因男方被離婚事影響，所以他向製作單位轉達不想將私人問題帶到節目組，為工作人員及拍檔帶來麻煩，他亦有感自己已無法透過綜藝節目為觀眾帶來歡樂，節目組亦尊重他的決定。

　　而具慧善執導的獨立電影《Mystery Pink》有份入圍《首爾國際超短影像及短片電影節》爭獎，最終空手已回。同樣失婚的宋慧喬日前就到紐約出席時裝周活動，有網友指喬妹在紐約美術學院報讀短期課程，經理人則未有回應。

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