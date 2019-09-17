新劇嚴重超支 木村被爆要求多

以法國米芝蓮料理做題材，由木村拓哉及鈴木京香拍攝的TBS重頭劇《Grand Maison東京》，預計第一集的製作費已高達1億日圓（約730萬港元），嚴重超支。有指超資原因全因木村要求多多，令工作人員叫苦連天。



原本劇組只打算在日本租借一家米芝蓮三星級餐廳拍攝，但木村堅持要到巴黎取景。單是劇組交通連住宿費就已經使了5000萬日圓（約365萬港元），而用作拍攝的食材費用亦超過100萬日圓（約7.3萬港元）。由於拍攝成本相當高，劇集平均收視要在15%以上才算有交代。而因木村的新劇嚴重超資，TBS另外兩套於10月首播的劇集宣傳費及製作費會大幅減少，包括波瑠主演的《G弦上的你和我》及福士蒼汰演出的《四分鐘的金盞菊》。



