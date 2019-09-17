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謝安琪為子女取名盼品德高潔

2019-09-17 列印
■Kay在節目內透露自己心態在十年間的轉變。
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　　謝安琪（Kay）早前為商台節目《有誰共鳴》任嘉賓主持，節目內她透露為子女取名與自己人生觀的關聯。

　　Kay透露於30歲誕下兒子時，盼望自己能夠放眼世界，故稱兒子取名張瞻。至於40歲誕下女兒時，Kay有截然不同的心境：「人長大便希望修煉個人品德，因此為女兒取名張靖，『立』指安心立命，寄望女兒擁有平靜的心靈；『青』則代表青天白日，期盼女兒能有高潔的品德。」



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