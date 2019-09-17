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陳家樂「豪」送千元傢俬 賀衛詩雅新居入伙

2019-09-17 列印
■最後兩人用十分鐘買了牀頭櫃。
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　　前年，入行11年的衛詩雅（Michelle），以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，Michelle更找來好友陳家樂幫忙網購添置傢俬。

　　Michelle唔知應該買四呎定五呎牀，家樂提出遲啲會有老公，應該買大啲，Michelle面紅回應：「我都唔想我未來老公瞓得咁辛苦。」最後Michelle決定買六呎大牀。兩人剛好看到一張只需一百元的牀，家樂見好抵即決定送畀Michelle，怎料Michelle按選購後，價錢即變成二千多元，家樂立刻反悔，「一係咁啦，我畀一千蚊你，你喺網上任執，五分鐘內。」Michelle暗串一千元「太多」，不知道該怎樣消費呢！

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