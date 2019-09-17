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華仔認已婚擋粉絲當眾求婚

2019-09-17 列印
■女歌迷披婚紗向華仔求婚。
■華仔在吉隆坡開騷，近距離接觸觀眾。
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　　大馬女婿劉德華上周在吉隆坡舉行演唱會，其間有一位女歌迷身披婚紗入場，更大膽向台上的華仔示愛求婚。華仔處變不驚，傾聽對方說完後才問：「你要跟我結婚？」對方點頭，華仔道：「非常對不起，因為我已經結婚了，但我還是可以愛你，不要移情別戀呀！」他其後還跟全場觀眾說：「我也會一直愛着大家。」圖：網上圖片

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