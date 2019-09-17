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偉仔孖女助手同行惹緋聞

2019-09-17 列印
■網上流傳偉仔與嘉玲女助手落樓的相片。
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　　有內地傳媒報道指，梁朝偉日前在上海一家火鍋店飲飽食醉後，與一名身形高佻、穿跌膊衫的少女同行離開，二人落樓梯時有說有笑，更同車到外灘附近一家五星級酒店下車並匆匆上樓。有網友猜測偉仔與太太劉嘉玲的感情狀況，亦有影迷隨即代偉仔澄清緋聞，指偉仔是與嘉玲一家聚餐後，先與兩名助理回酒店，該名「跌膊女」是嘉玲的助手Lisa。

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