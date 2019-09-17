﻿Po性感相招兵 恨脫單 麥明詩晒曲線 甜笑密會「方面男」

現年27歲嘅「十優港姐」麥明詩(Louisa)，自從同律師男友林作分手後，曾傳出幾段緋聞，最新有指女神與已故「鋼鐵大王」龐鼎元孫兒、富三代龐榮怡（Alex）過從甚密，不過女方例牌否認。日前下午，化靚妝嘅Louisa穿上緊身白tee、大晒曲線獨自中環ifc。見守Dry多時嘅佢同個圈外「方面男」趁lunch time撐枱腳，二人不停有講有笑，笑容一致又勁冧，似足拖友甜蜜蜜呀！採訪 : 張詠森



麥明詩2015年參選港姐奪冠入行，即被踢爆與林作相戀多年，但最終翌年分手收場。甩拖後，Louisa曾傳出幾段緋聞，但全部都係無米粥。單身多時嘅佢早前直認有追求者，更指被家人催拍拖，希望30多歲出嫁。早排，Louisa不時喺社交網誌派福利，上載養眼性感靚相，似ready有新戀情嘞！未幾，即有報道指佢與富三代龐榮怡過從甚密，Louisa否認緋聞，自言相士曾批命指佢係辛苦命，唔會嫁入豪門，但就大方表示有一、兩個追求者。



笑容一致



日前下午1時許，Louisa單拖現身中環ifc。見化晒妝嘅佢穿上白tee牛仔褲，身材激凸好搶眼。女神沿途不停撳手機，未幾行到一間餐廳門口等咗唔夠一分鐘，一位打扮斯文、年約三十幾歲嘅「方面男」即前來會合，兩人笑笑口say hi後齊齊入座食lunch。男方雖然其貌不揚，但個樣睇落敦厚老實。兩人點餐後邊講邊笑，言談甚歡，且笑容一致幾登對。「方面男」不斷逗Louisa甜笑，女方相當受落，露出冧樣。疑似新仔見到女神甜笑，都被迷得一陣陣，托頭痴望。撐枱腳大半小時，兩人分頭走人，「方面男」似要趕返公司，即不捨say bye離開，Louisa慢慢行去服務台取泊車優惠，然後落車場取車，沿途keep住做「低頭族」send訊息，幾忙都有。