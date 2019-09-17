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﻿緋聞不斷

2019-09-17 列印
17年 余德丞 ■傳因拍劇集《誇世代》戲假情真。
19年5月 富三代龐榮怡 ■被指撐枱腳，但麥明詩否認拍拖，澄清與對方只係英國讀書時嘅朋友。
19年1月 單車教練胡健燊 ■被指與前港隊單車手胡健燊，為慈善踩單車到柬埔寨時日久生情。
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　　麥明詩16年甩拖後，先後因拍劇與大隻仔何浩文及無線男神余德丞傳出緋聞，其後今年初有指佢同單車教練胡健燊譜出單車戀，月前就傳與已故「鋼鐵大王」龐鼎元嘅孫兒龐榮怡撐枱腳，疑似有新戀情。
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