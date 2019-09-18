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11個月大囝囝出疹激瘦  Coffee餵母乳：被吸乾！

2019-09-18 列印
■林芊妤為加強親子關係，兒子11個月大仲埋身餵緊母乳。
■森美坦言老婆比他更精明。
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　　林芊妤（Coffee）昨日出席活動時透露，11個月大兒子「阿伯」最近出玫瑰疹發高燒變得好醜樣，更無心機進食固體食物又唔肯飲水，體重急降5磅，令她很心痛，「我仲有餵佢食母乳，我日日俾佢吸到似乾屍！真係好得人驚！食人奶可以加強免疫力，對佢病有少少幫助，希望佢快啲好番，如果唔係佢再瘦啲，應該見骨㗎喇！」

　　同場的森美笑言，平時是由老婆給他家用，他亦直言會儲錢給子女讀書，但不會買樓，「我就完成今生目標，已經叫幸福，細個住板間房，之後住公屋，而家住私人樓，所以都好快樂。」

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