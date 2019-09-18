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田蕊妮處女個唱飛走坤哥

2019-09-18 列印
■阿田為處女個唱甚緊張。
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　　將舉行演唱會的田蕊妮昨日到電台接受森美訪問，阿田坦言為開騷緊張到健忘！前一晚更發惡夢，夢見上台後一片空白。她又說，屆時會與父親同台演出，父親卻比她輕鬆，「佢綵排嗰日同Band Leader講，綵排日把聲有痰狀態唔好，佢知我有食開聲丸，所以要求開騷嗰日，叫我畀兩粒佢食！」

　　阿田又透露，個唱中會講及人生經歷，最怕在舞台上喊到失聲！提到好友吳業坤笑指阿田「有毛有翼」，不用他教彈結他，阿田笑說：「坤哥都冇教我，其實我已經唔需要佢，因為演唱會過長，只好忍痛取消咗兩個部份，其中一Part係Cut咗佢，真係一個沉重抉擇，都唔好意思叫佢嚟睇，如果大家因為有坤哥唔買飛，O依家可以買喇！」

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