  • 2019年9月18日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 港鐵出軌紅磡站連儂牆修例風波

日報新聞 > 娛樂

自爆閨房秘密 ﻿李亞男﻿﻿趕工「造人」﻿

2019-09-18 列印
■幸福人妻李亞男戴住老公送的頸鏈。
■李亞男一家三口幸福滿瀉！資料圖片
■Rosemary性感登場。
Previous Next

　　李亞男昨日和Rosemary出席一公開活動，戴上「I love you」字樣頸鏈的李亞男表示，頸鏈是老公王祖藍送贈，又透露他們正努力「趕工」，務求追多幾個愛情結晶品！

　　李亞男昨日透露，囡囡王天韻(Gabrielle)已9個月大，肥肥白白，體重達23磅，「佢又聰明，唔乖時大聲啲話佢，佢就反轉o氹番你。我爸爸、媽媽好錫佢，畀好多嘢佢食，所以超重咗小小。」她坦言想再追：「生仔當然好，女都冇所謂，要生雙數、生隊足球隊！」

　　李亞男主力湊女，但兩公婆經會都sweet爆互表愛意，他們亦有共識，即使湊小朋友也不能忘記對方，她又爆兩公婆的閨房秘密：「我會貼身咁做祖藍人肉鬧鐘，知佢好攰，每日都用盡方法令佢起身，搖佢錫佢，搵阿女叫佢，有阿女喺度，佢醒得快啲！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd