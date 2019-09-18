  • 2019年9月18日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 港鐵出軌紅磡站連儂牆修例風波

日報新聞 > 娛樂

阿信合唱新歌 ﻿周董MV﻿﻿藏索爆「J女郎」﻿

2019-09-18 列印
■三吉彩花被網民大讚靚女。
■阿信現身周董新歌MV，令歌迷大呼驚喜。
■三吉彩花在MV中，大晒美腿。
Previous Next

　　周杰倫（周董、Jay）與五月天成員阿信合作新歌《說好不哭》的MV最近首播，當中的索爆「J女郎」、日本女星三吉彩花的鄰家女孩清新形象獲不少網友大讚！

　　現年23歲的三吉彩花，小學一年級便開始做模特兒，童星時代參演影視作品，現以模特兒工作為主；在她的社交網站可以看到她的風格以美豔、性感為主，更不乏養眼打扮，這次擔任周董新歌《說好不哭》的MV女主角，加入「J女郎」行列，三吉彩花在MV中以清純甜美形象登場，迅即俘虜不少男粉絲，更登上熱搜榜！

　　周董與阿信的鏡頭則在東京一大樓頂樓拍攝，工作人員費一番功夫才把鋼琴運到頂樓開工，當日天氣很熱，兩人都在汗流浹背下完成拍攝！這個MV的製作過程亦保密到家，工作人員到場才知他們是主角呢！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd