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寶島女攝影師操刀 On仔放膽晒優「點」

2019-09-18 列印
■陳健安影唱片封套照，展示辛勞操練的成果。
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　　單飛發展的組合C AllStar成員陳健安（On仔），苦等兩年終於推出首張個人專輯《本原》，曾預告在健身房日操夜操，趁住拍攝新唱片封面時「把優點露出來」，赤裸上身大派福利！

　　On仔說：「今次特別搵來一位台灣女攝影師，認識唔夠2小時就要喺佢面前除衫，我從來冇想過攝影師都可以講嘢咁溫柔，拍完兩套衫，佢就話：『要脫囉』，過程好自然，佢之後都話：『你身材挺好的』，證明我的努力沒有白費！」

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