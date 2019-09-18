  • 2019年9月18日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 港鐵出軌紅磡站連儂牆修例風波

日報新聞 > 娛樂

與女模Hana甫分手 碧咸大仔翻撻舊愛

2019-09-18 列印
■Brooklyn被指翻撻Lexy。
舊愛Hana
Previous Next

　　碧咸20歲大仔Brooklyn上月被爆與女模Hana Cross分手，結束9個月的戀情。二人被目睹在上周四晚出席時裝周活動時雖然有交談，但出現爭執，有目擊者更聽到Brooklyn跟Hana講「就是這樣」，看來已正式玩完。有指Brooklyn對Hana異常決絕，是因為翻撻了30歲歌手舊愛Lexy Panterra，二人在周末夜蒲時，於倫敦一家夜店不時咀嘴及大笑，相當引人注意。

　　Brooklyn 17歲弟弟Romeo亦傳出新戀情，有指他帶女友Mimi Moocher出席與家人飯局，可見Mimi已融入碧咸家中。

圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd