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傳與未婚夫已於紐約註冊 珍妮花下月大搞結婚派對

2019-09-18 列印
■珍妮花二月時宣佈訂婚。
■Cooke經營畫廊，十分低調。
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　　29歲奧斯卡影后珍妮花羅倫絲與34歲、經營畫廊未婚夫Cooke Maroney於今年二月訂婚，昨日突然傳出二人已秘密註冊結婚。

　　於美國時間前日，珍妮花與Cooke被目睹現身紐約市曼哈頓婚姻註冊署，同行還有兩名保鑣、攝影師及朋友，據在場目擊人士表示，當時他自己是去領取結婚證書，見到一身便服的珍妮花與Cooke經過，而Cooke更被影到拿着一張疑似結婚證書的紙，因而被懷疑已秘密註冊結婚！另外，美國傳媒指，珍妮花計劃在下個月舉行大型結婚派對，到時會邀請曾經合作的演員出席。珍妮花的情史可謂十分精采，先後與樂隊Coldplay主音Chris Martin及影星Nicholas Hoult拍過拖。

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