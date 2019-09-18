好識講嘢 願為TVB賣命 出爐港姐開到口恨拍劇

新鮮出爐港姐25歲冠軍黃嘉雯（Carmaney）、23歲亞軍及最上鏡小姐王菲（Fei）和19歲季軍古佩玲（Kelly），雖已奪獎一星期，但她們依然覺得好夢幻，亦好想再多謝朋友、屋企人同男朋友一直支持，仲話唔擔心入行後，同男友感情有變。Carmaney和Fei參選時，已立志當演員，估唔到連 Kelly都計劃好，卸任後即入行，最心急的Fei更話想半年後即入戲組，好想扮多啲唔同角色，三人仲講到明最想同視帝黎耀祥合作拍劇偷師，做好晒入行準備，睇嚟TVB又有新花旦接



班啦！撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



場地：香港九龍東皇冠假日酒店



三位佳麗都直言得獎後因太興奮，謝詞都有不少遺漏，Carmaney話：「我唔記得多謝父母，佢哋一直好支持我，仲成日擔心我承受唔到壓力，想話畀佢哋聽我好堅強，唔使擔心。」問到未得獎前，已有小三及拜金女等負面新聞流出，Carmaney話心情冇受影響，「因為全部都唔係事實嚟，所以冇影響到我比賽心情，同埋我都有心理準備，入行後依然會繼續有呢啲負面新聞。」



向男友大派定心丸



Carmaney和Kelly早已公開有男友，分別是瑞士籍的Matej和加拿大多倫多讀經濟系的師兄，原來 Fei同樣名花有主，「佢係我中學師兄，拍咗拖三年。」三人都話男友好支持自己參選港姐，亦唔擔心入行後會影響感情。三人更已計劃好卸任後即入行，一直恨做演員的Fei更加極度心急，「我好想快啲拍劇，未卸任就開始拍都得，希望半年後就有機會啦！」至於正在多倫多讀大學的Kelly亦決定留港發展，「缷任後我會繼續留低，學校好好，暫時留住個學位，或者遲啲用遙距方法完成課程都未定。」問到拍劇想跟那位藝人合作，三人都好雀躍話一定有黎耀祥份，仲異口同聲話：「參選時祥哥算係我哋導師，佢教咗我哋好多嘢，佢演技又咁好，相信同佢合作一定會學到更多嘢，可以成日偷師。」不過除了拍劇，三人都話對參與綜藝節目一樣有興趣，不論是節目主持、真人騷、或者搞笑節目一樣冇問題。



知衰唔敢不修邊幅



這段日子三人日日對住，都覺得跟對方有一定了解，Fei和Kelly更試過同房。要她們互數優缺點，Kelly雖被讚對人體貼又成熟，但講到缺點兩個姐姐就不留情，Fei坦言：「佢講嘢好誇張，好容易令人覺得佢假，不過我相信佢係真心嘅。」Carmaney更加老實不客氣直指：「佢成日遲到呀！」本來Kelly想否認，但工作人員也認同，她只有乖乖地認衰，「都冇乜點解，因為我鍾意瞓覺，連襟咗鬧鐘都唔知再瞓。」而被兩位妹妹公認大方得體、完全是港姐典範、兼且傾心事好對象的Carmaney，就被Kelly爆好烏龍，「佢試過唔記得攞嘢。」而Fei亦話，「我都唔知算唔算缺點，佢笑點真係好低，仲要隔幾日攞番嚟笑。」Carmaney覺得這方面要改善，「我都要諗方法，唔係第時拍嘢會影響其他人進度嘛！」性格開朗的Fei，被兩位好姊妹大讚充滿正能量，亦鍾意搞笑，好容易令身邊人開心，不過被爆太不修邊幅，Kelly笑言：「佢可能太過男仔頭性格，有時唔打扮太求其。」Fei亦知衰，「我都知道當選後唔可以再咁樣，會影響港姐聲譽，已經改善咗好多。」