全家拍廣告搵真銀 宋熙年計劃再生BB

跟老公陳智燊先後離開無線外闖的宋熙年，昨日為百貨公司開幕活動擔任司儀，她透露前晚一家三口拍代言廣告好開心，廣告類型要賣關子，但留下美好回憶。廣告後再接再厲參與開幕活動，希望工作保持忙碌及充實。



她離開「娘家」後，最近市道淡靜工作量也不錯，她直言好感恩，有時工作無咁忙，有較多時間陪一歲兒子Damon，亦會安排時間進修，以及努力拍片放上社交平台。她說兒子返學前班不怕醜好習慣，不過叫他行東卻行西，聽朋友說小朋友返學不喊已經好彩，期望兒子保持狀態，因她兼顧工作及照顧小朋友比較攰。追問她會否再生小朋友？她坦言有計劃，但想工作一段時間先，目前好好享受家庭樂及工作，有好消息就會公佈。



