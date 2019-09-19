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泳兒自揭曾想退出娛圈

2019-09-19 列印
■泳兒日前接受主播許文軒訪問。
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　　日前，泳兒(Vincy)接受主播許文軒專訪，大談推出新歌及開騷感受。對於新歌《野木蘭》大玩暗黑風，Vincy坦言自己都有暗黑一面。

　　Vincy坦言曾有意離開樂壇，她說：「自己聲帶出現問題而搵唔到原因係最沮喪，加上皮膚又爛，媽咪要做手術，嗰時係自己身上真係發生咗好多嘢，嗰時有諗過退出，諗過做寵物美容或者教語言同做小生意。(做少奶奶？) 我覺得女仔唔應該靠男仔，結婚都係順其自然啦！」

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