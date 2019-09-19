  • 2019年9月19日 星期四
  • 25º
  • 91%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 娛樂

夫妻玩前後腳 黃曉明避談Baby

2019-09-19 列印
■身材纖瘦的Baby，密冚靚樣現身上海機場。
■黃曉明聞老婆名字提問，卻未有回答。
Previous Next

　　Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚4年，育有現年兩歲半兒子「小海綿」，但兩夫妻最近鮮有公開同框，頻被爆出婚變傳聞。就連早前的中秋央視晚會，表演的三對夫婦包括李亞男王祖藍、包貝爾包文婧都恩愛合體，唯獨曉明和Baby分開表演，綵排都無同時現身。

　　前日，有網民指二人現身內地機場準備出行，卻一先一後「前後腳」現身。曉明露面時隨即被粉絲認出，他笑笑口跟fans打招呼。問到有關Baby的問題時，曉明卻未有回答，只是不斷重覆自己流很多汗，然後跟fans道別。其後，未和老公同行的Baby才現身，戴上口罩的她露出纖腰，吸引不少途人目光。

圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd