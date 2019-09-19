夫妻玩前後腳 黃曉明避談Baby

Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚4年，育有現年兩歲半兒子「小海綿」，但兩夫妻最近鮮有公開同框，頻被爆出婚變傳聞。就連早前的中秋央視晚會，表演的三對夫婦包括李亞男王祖藍、包貝爾包文婧都恩愛合體，唯獨曉明和Baby分開表演，綵排都無同時現身。



前日，有網民指二人現身內地機場準備出行，卻一先一後「前後腳」現身。曉明露面時隨即被粉絲認出，他笑笑口跟fans打招呼。問到有關Baby的問題時，曉明卻未有回答，只是不斷重覆自己流很多汗，然後跟fans道別。其後，未和老公同行的Baby才現身，戴上口罩的她露出纖腰，吸引不少途人目光。



圖：網上圖片



