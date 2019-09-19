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陀B照着3吋高跟鞋 發福Toby嫌老公煩

2019-09-19 列印
■Toby陪丈夫身體力行支持善舉。
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　　日前宣佈懷孕的梁靖琪（Toby），早前與細她8年的老公施雋賢到中環出席慈善團體籌款晚會，支持拯救柬埔寨雛妓，同場還有鍾麗淇、吳佩慈及蔣怡等。

　　Toby首次「一家三口」行善，穿三吋高跟鞋盛裝赴宴，老公和鍾麗淇擔任她的「左右護法」，Toby笑言：「我老公好煩，由我開始話穿高跟鞋就上網查孕婦幾時不可穿高跟鞋，不停叫我買過對鞋。」Toby透露健康很好，身體力行支持善舉兼胎教，她每星期都會和老公去教會，每晚亦祈禱望BB多聽她講話。

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