台北騷肌晒幸福 城城惹全場粉絲尖叫

天王郭富城闊別七年再攻台北小巨蛋，舉行一連兩場巡唱，吸引眾多藝人捧場，包括林志穎及剛傳秘婚的楊丞琳等。城城在日前迎月夜那一場，大騷努力健身成果，晒健碩胸肌和腹肌，引得全場歌迷紛尖叫高呼：「脫掉！」



城城在連串勁歌熱舞之後，還感性跟大家分享：「我在4、5年前拍了一支保險廣告，主題曲是由一首童謠改編，我那時還沒結婚，沒有小孩。而現在，我有自己的小孩，而且是兩個啊！非常幸福。我也會想起我的母親年紀大了，行動不便，但是她的心永遠都那麼愛我，只要有愛，我們永遠都不會老。」



