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蔡少芬撇甩囡囡 偕夫酒店開房慶生

2019-09-19 列印
■Ada與張晉咀嘴晒恩愛。
■Stephy、朱茵等齊齊祝福Ada。
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　　大肚婆蔡少芬（Ada）前日46歲生日，適逢所屬經理人公司新辦公室開幕，老公張晉、鄧麗欣（Stephy）等旗下藝人齊為她送驚喜，張晉送上46枝玫瑰及粉紅蛋糕冧爆老婆，二人更情不自禁咀嘴晒恩愛。

　　問到老公可有送禮物？Ada表示：「對上一次收禮物已經是聖誕節，當時他送手袋給我，其實好感恩，我兩個都沒物質缺乏，買禮物都為o氹對方。」Ada透露，獲朋友預訂酒店房間，送給她作為生日禮物，她和老公撇低兩個女兒去過二人世界，Ada表示：「女兒朝早已同我講了生日快樂，叫我玩得開心。」Ada又祝Stephy快些結婚，又笑指自己夠數要封肚。

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