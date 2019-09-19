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外遊享受日光浴 鄭嘉穎被兒子「冷落」

2019-09-19 列印
■嘉穎抱着囝囝日光浴。 網上圖片
■陳凱琳亦有上載旅行相。 網上圖片
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　　陳凱琳為老公鄭嘉穎於今年2月14日誕下兒子鄭承悅（Rafael），不經不覺囝囝七個月大。

　　鄭嘉穎最近一家三口到布吉旅行，昨日他於社交網站上載在酒店房外的私人泳池相，相中的他赤膊抱著兒子Rafael享受日光浴，最搞笑是Rafael卻全神貫注望實眼前的飲品，再配合上兩條眉變成「八」字形狀，樣子十分趣怪。鄭嘉穎留言說：「Rafa：Daddy,what's that？Daddy：Purple drink。」身為老婆的陳凱琳也搞笑留言回應老公，她說：「Rafa：Mommy,who's he？Mommy：A man。」

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