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台慶劇見人

2019-09-19 列印
■心穎(左)、「黑妹」李麗霞(中)和龔慈恩有份拍攝嘅《牛下女高音》，在台慶檔期播出。
■龔慈恩早排完成無線新劇《大醬園》。
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　　日前，有消息指受「安心偷食」事件影響，而抽起黃心穎主演嘅無線劇《牛下女高音》終於出生天，安排在下月7日晚上8時半首播，放生心穎同時，連突爆「分訊」嘅龔慈恩都有得出鏡。
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