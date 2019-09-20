兩屆影帝點名讚小生花旦 鄭則仕想跟王浩信學嘢

繼《荷里活有個大老千》後，68歲兩屆影帝鄭則仕（Kent哥）再出新作，喺TVB新劇《街坊財爺》中飾演經營財務放數的貴利王「戴金仔」，跟一班好戲之人邵美琪、苑瓊丹等鬥戲，大放笑彈外，又有感動位過足癮。未來，Kent哥點名最想跟王浩信、佘詩曼合作，大讚視帝王浩信係TVB趨向成熟演員進發的演員，至於阿佘多年嚟都Keep住有鬥心，演技有變化。



鄭則仕一年幫TVB拍一個劇，但唔理拍完幾時播，堅持好戲就會有人睇：「《街坊財爺》中苑仔(苑瓊丹)度嘅對白好好笑，平日我都會調整吓對白，但完全唔敢掂佢嘅嘢，每次同佢做對手戲都好似大考小考咁，好怕會接唔住。至於邵美琪自從《老友狗狗》合作過後，我一直等咗佢10多年，最欣賞佢除咗工作態度認真，喺佢身上有種獨特味道，就算咁資深，仍然會好努力改變自己帶到一份新鮮感畀人。好似嗰場講我哋慶祝結婚周年，錄影時佢突然好自然咁錫我一啖，嘩，當時全場嘩然，真係又驚又喜，佢投入到將自己變咗劇中身份，其實好難做得到，佢嘅『真實』令我驚惶失措到面紅，搵番後生嗰種心態，撞到好演員就係有呢啲化學作用。但其實戲外，我唔太敢望呢啲靚女，唔係因為怕老婆林燕明，我老婆唔惡好好㗎，做嘢以工作行先。」



讚邵美琪代入角色



讚完新劇對手，Kent哥亦點名想跟視帝王浩信及視后佘詩曼合作鬥吓戲：「我留意到王浩信好用心去改對白，好似《踩過界》咁，見佢啲對白好有哲理，有意識形態，別樹一格，我好想跟佢學吓嘢，只要有角度就算佢改我對白都唔介意，佢有能力就要參考人哋啲嘢，自己只係小演員冇阿哥格，唔好計較資歷同身份，咁先有貼地啲嘢，可能我見盡人生高高低低，唔似得後生仔咁自我，要受人哋尊重，應該先去尊重人。另外，阿佘不停改變中求進步，亦想合作。」



採訪：方騫平 場地：ClubONE水中天