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學法文備靚衫赴巴黎 湯怡期待結識異性

2019-09-20 列印
■湯怡希望能在巴黎結識異性。
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　　英皇小花湯怡和許靖韻（Angela）昨日出席活動學摺紙嘴唇，Angela直認小學已與男同學傳紙仔，主要是回覆男同學向她表白，湯怡即好奇問她收過多少個心心？她表示已忘記，直至中學時才停止，因為轉了讀女校，並稱中三時仍收到一個男仔摺了99個心心寄到家中，被感動得開始了初戀；連母親也很感動，並把心心保留至今。

　　湯怡表示讀書時亦收過心心，但最感動是收過用紙摺的鷹。二人口徑一致指雖然長大了，但仍覺男士肯為自己花心思和時間才是最難能可貴的。單身良久的湯怡稱下周三將赴巴黎時裝周一星期，會準備靚衫和學定幾句法文，希望到時能結識異性，她認為只要能相處和溝通，不介意國籍。
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