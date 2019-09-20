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姜濤被隊友睇好最快娶妻

2019-09-20 列印
■MIRROR現身電競活動，大談結婚話題。
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　　MIRROR前晚出席電競慈善活動，問到有否被女友投訴只顧打機？楊樂文（Lokman）笑指女生不止嫌男生打機，聽聞連廁所板沒掀起也會不滿！

　　談到曾參加《全民造星》的嚴祺日前結婚，陳卓賢（Ian）處男下海做兄弟團，但笑言做「明星兄弟」冇着數，同樣要封「人情」。問到MIRROR看好哪位隊友最快結婚？Ian認為Lokman及陳瑞輝（Frankie）率先跑出，皆因後者已跟女友拍拖11年，Frankie與Lokman都認為要儲夠錢才能結婚。江熚生（Anson Kong）則睇好姜濤最快做人夫，因為他最有錢，又着姜濤屆時不要收隊友的人情，令他一臉尷尬。

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