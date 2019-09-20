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Kay期待遇上心動劇本

2019-09-20 列印
■Kay客串《娛樂風雲》，笑言感到好緊張。
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　　謝安琪（Kay）早前客串ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》，飾演一個即將舉行演唱會的歌手。久未拍電視劇的Kay表示雖然今次只是客串，但也感到有點緊張，被問到會否再參與更多電視劇，她笑謂自己「有番咁上下年紀」，要以「養生mode」工作，不過仍然期待找到一個能令她心動的劇本。

　　同場的ERROR成員郭嘉駿（193）及MIRROR成員李駿傑（Jeremy）就向Kay透露他們的角色很瘋狂，之後獲Kay大讚他們投入角色。

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