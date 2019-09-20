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突辭金馬獎評審主席 杜琪峯：深感抱歉

2019-09-20 列印
■杜琪峰辭任今屆金馬獎評審團主席。
■徐崢（右）及謝盈萱去年分別勇奪金馬影帝影后寶座。
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　　台灣金馬獎頒獎禮大會昨日宣佈，原定擔任今屆大會評審團主席的香港名導杜琪峯，因為「與電影投資方的製作合約所限」而提出請辭評審主席，並由台灣資深導演王童頂替。金馬獎昨午在社交網專頁公佈有關消息，並引述杜琪峯稱：「為此帶來的不便深感抱歉。」而金馬執委會及主席李安稱對杜琪峯的處境表示理解，又祝福杜琪峯新作順利。

　　本屆評審團主席王童，先後贏過7座金馬獎，包括最佳導演、美術及服裝造型獎各兩座及今屆終身成就獎得主。他表示將全力以赴，李安也感謝他的鼎力相助。本屆金馬獎入圍名單將於下月1日公佈，頒獎禮亦於11月23日在台北舉行。

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