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林志玲米蘭升Cup孕味濃

2019-09-20 列印
■林志玲現身米蘭欣賞時裝騷。 網上圖片
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　　「台灣第一名模」林志玲今年6月和Akira結婚後，外界一直很關心他們的生育大計。她日前以突發狀況為由，與老公雙雙缺席央視晚會。志玲早前就遭柯文哲爆料已懷孕，柯後來澄清是失言，林父也幫忙否認。

　　志玲的工作室昨日在網上分享她日前出席米蘭時裝周的相片，可見穿上黑色薄紗透視裙的她現疲態，上圍就較前明顯升Cup，孕味甚濃！

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