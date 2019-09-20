范冰冰拍片感謝粉絲 大呻經歷痛苦與困難

去年爆出逃稅醜聞的范冰冰，令事業與形象陷入谷底，雖然近期逐步復工，但作風行事轉趨低調，周一38歲生日的她只在微博發帖，並未有大肆慶祝，留言祝賀她的藝人朋友寥寥可數。



昨日凌晨，范冰冰在微博上載一段短片，感謝粉絲在生日當日為她準備的蛋糕和禮物。她手上又拿着粉絲送給她的書，表示這件禮物很有意義，自己會用兩、三天的時間好好看完；范冰冰說：「有你們的支持，我從最初懷抱夢想的女演員認認真真的走每一步，變成現在的我。雖然中間有困難，經歷了大家沒有辦法想像的困難與痛苦，但是我還是你們心中認知的我！我會用我最堅持的力量，用我心裏最大的溫柔善意來面對今後的生活。」



