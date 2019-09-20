無擔心過 香港首個見面會無叫停 韓星車銀優自爆送港迷大福利

鑑於香港局勢動盪，不少韓星包括：朱智勛、張藝興和男團GOT7都先後取消香港演出，不過男團ASTRO主將「臉蛋天才」車銀優冇擔心過，將於下月19日在港舉行首個個人亞洲巡迴見面會香港站《JUST ONE 10 MINUTE》。趁着來港前銀優獨家同《頭條》讀者講近況，他預告在見面會特別準備港迷熟識的歌曲獻唱，向香港AROHA（官方粉絲暱稱）大派福利；又透露演出熱播劇《新任史官丘海昤》處男王子「島遠大君李棽」好困難，因現實做慣大佬的他要扮演離地的小弟弟，幸好有拍檔申世京傍住，仲話完成了演古裝劇目標後，下次想挑戰演奸角O添！







銀優坦言首次舉行巡迴見面會，所以心情特別激動和期待，更想快點見到粉絲，他更預告會派特別福利給香港的AROHA，「為了跟一直支持我的粉絲有更進一步溝通，以及有更好交流，我準備了大家都熟悉的歌給大家。」銀優又大讚香港是個漂亮城市，仲話好想現場睇《幻彩詠香江》，「記得上次去香港在酒店裏看到燈光和照明的演出《幻彩詠香江》，這次我希望能夠親自去現場看，至於美食方面，我有太多想吃！最想吃海鮮和點心。」



演處男「李棽」有難度



談到剛演出的《新任史官丘海昤》，銀優首次看劇本已被「李棽」這個善良又討好的角色吸引而決定演出，「『李棽』內心也有屬於他的傷痛，所以產生了想嘗試這種角色的念頭。」不過他亦覺得演繹離地的「李棽」也有一定困難，「他在宮中生活20年，從未在宮外生活過，對於要怎樣表現出那種感覺，就是我感到最困難的地方，因很多事物對他來說都是第一次，如處理異性關係，要怎樣表現出他對新事物的好奇，要怎樣演繹出他在覺得陌生時也很享受的感覺，這些都是我最苦惱的部份。」談到跟「李棽」的相似度，他即鬼馬說：「最相似是大家都很善良！『李棽』真的非常善良。我呢，雖然不能說是非常善良，但也算是善良的人。而不同的地方有太多了！『李棽』對很多事情都很陌生，像一個年紀最小的弟弟一樣。而我呢，在家裏是最大的，在隊中也屬於『哥哥line』，這個部份好像不似。」



望挑戰演奸角



22歲的銀優拍攝遇到困難，除了跟導演及編劇溝通外，還有前輩拍檔、29歲的姐姐申世京相助，「我跟前輩有趣地、有默契地合作，我們會嘗試很多不同的演技，會互相問『這個怎樣？』；或者是完成一個take後，會互相問一下『剛才怎麼樣？』、『那樣好不好？』。我們更會互相開玩笑，所以合作得很開心。」對於被封為大勢新生代演員，銀優就感激說：「為了能成為那樣的人，會更努力地展現出成長一面。」完成了演古裝劇目標後，銀優連反派都想挑戰，「我當然想挑戰多樣的角色，所以不論反派或者是其他角色，只要有機會嘗試，我也想下定決心挑戰。」



作為超級偶像自然壓力大，銀優就有獨門減壓方法，「有時候我會出去駕車兜風，也會去按摩，也想做些平凡事，如在外走走，也會去一下書店，在做這些事情時就會慢慢減壓。」最後銀優當然有說話跟香港的AROHA說：「我會在10月19日與香港AROHA見面，希望到時大家能來，跟我一起共度愉快的時光，以及創造美好的回憶。到時見啦！」