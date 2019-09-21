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軒仔呻為開騷分票「斷六親」

2019-09-21 列印
■軒仔每次開騷都要為門票事宜大傷腦筋。
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　　張敬軒昨日出席活動，他透露身體不適，但就否認為好友關智斌演唱會演出才病倒，軒仔解釋剛於英皇駿景酒店頂樓開設一間新的Club，因跟進工程辛勞才病倒，現已退燒只是聲帶發炎，笑言現在病總好過11月開騷才病。

　　軒仔大呻現在每次開騷都很害怕，因黃牛壓力影響到公司及自己，不少粉絲投訴若軒仔未能幫他們買到飛，惟有幫襯黃牛黨，他說：「這令我很難做，這次演唱會由於公司不想牽涉到錢，所以不設內部認購，公司同事都要自行上網購票，上次開六場騷，我訂了700張飛，最後只分得130張，我都變成分『飛』燕，順得哥情失嫂意，開演唱會變成斷六親，所以下次再開演唱會，我的大前提是先要將門票問題處理好。」

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