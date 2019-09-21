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連詩雅靠睇書唱歌減壓

2019-09-21 列印
■On仔自爆錄新歌時忍不住爆喊。
■連詩雅愛看書，因可令自己想法更正面。
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　　連詩雅和陳健安（On仔）等昨日出席在華仁書院舉行的港台活動，連詩雅表示很少到男校做School Tour，想不到大家反應很熱情，她稱近年多睇書，覺得可以用來減壓，「我會睇哲學和自我治療的書，令自己的思維更正面，做這行壓力很大，有時不知如何和人分享心事，我都試過有『做人有咩意思』的想法，但就無想過做傻事，只要睇書和唱歌就會令心情回復。」

　　至於On仔正忙於宣傳首張個人專輯《本原》，之前到一些辦公室唱到其中一首歌《重生》時，更唱到崩潰，他表示：「這首歌是想為遇到困難的自己打氣，相信自己所做的能帶給人正面影響，唱的時突然百感交雜就哭了出來。」

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