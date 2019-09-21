笑對女兒反白眼 ﻿林海峰《是但噏》﻿﻿感謝公正母親﻿

林海峰（Jan）的《是但噏Happy Monday》棟篤笑前晚在紅館揭幕，他在台上道盡打工仔心聲，更自認「失敗」，笑談和女兒相處時被反白眼對待！Jan亦自認「不孝」，但不忘感謝當年和弟弟打架時，獲母親公平、公正、公開地處理。



Jan前晚一人聲演上司、下屬、狗仔、男女外，更載歌載舞兼做一字馬，又和表演嘉賓黃秋生和葛民輝合唱多首歌曲鼓勵港人。



Jan更分享與兩位女兒相處點滴道，「我屋企都有兩個公主，一個19歲、一個15歲，19歲嗰個着啲裙又薄又輕又短，睇到我心都跳埋出來。當反叛期（兩個女）遇上更年期（自己），食飯都好大件事，兩個女去到餐廳話要自己睇餐牌點菜，但好有型咁，每睇一行就向我反白眼！俗語話『成功男人背後有個女人，而失敗爸爸背後總有一、兩個反白眼的仔女』。」



家有兩個反叛公主



講到打工仔心聲，Jan說：「以前工作係恩賜、休息係放肆，今日變成加班係恩賜、加薪係放肆！今日份工……大部份係『正衰工』。打工仔因為太辛苦經常喊住話想放假，但畀我揀會揀放監，因放監唔使返去坐，放假就不過是放風！」



另外，Jan亦借機謝母恩道，「我細個好百厭，有次同細佬打交，阿媽兩個都打，打到藤條都爛，唔知我還是細佬話要登報脫離母子關係，好彩無；因為咁啱隔籬屋又有兩個仔打交、又係姓林，但林師奶剩係打一個，另一個讚乖要請食雪糕，之後咪打得更勁、打到家變！所以如果今日登報，我會話『本人林海峰及細佬曉峰，感謝我媽以公平、公正、公開嘅方式處理我兩兄弟，絕無大細超，不孝子上！』」完場時，大會升起一幅寫有Jan新歌歌名《努力！奮鬥！加油！》的巨幕，為港人打氣！



