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圓夢首開個人演唱會 田蕊妮拖爸爸溫馨合唱

2019-09-21 列印
■阿田坦言開個唱是夢想成真。
■拖着爸爸手合唱的阿田好感動。
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　　田蕊妮當年參加歌唱比賽《未來偶像》奪冠入行，昨晚終圓夢在旺角麥花臣場館舉行首次個人演唱會，除了老公杜汶澤現身支持，還有一大班圈中好友捧場，包括：鮑起靜、黎諾懿、阮兆祥、洪永城、譚俊彥夫婦、吳業坤、莊端兒、陳嘉寶及賴慰玲等。演唱會開始前，有觀眾大叫「香港人加油」。

　　阿田穿上黑白色長裙現身舞台，觀眾隨即尖叫歡呼，她多謝觀眾在動盪時代前來支持，笑言其實大家是來支持一位70歲長者，並謂：「田爸爸首個個人演唱會正式開始！」隨即邀曾夾BAND的表演嘉賓田爸爸出場，田爸爸道：「多謝送我咁特別生日禮物！」說罷獨唱，台下觀眾大叫「田爸爸好有型」！兩父女之後拖手合唱《月亮代表我的心》，場面溫馨。合唱後，阿田哽咽多謝爸爸的無限支持和栽培，令她夢想成真。田爸爸則笑言，在她15歲時推她上台，如今他70歲就被她推上台，阿田表示，會將昨晚所有掌聲回饋爸爸！



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