  • 2019年9月21日 星期六
  • 30º
  • 39%
熱門： 修例風波國際特赦何君堯光復屯門國泰

日報新聞 > 娛樂

獲乾蛇皮做生日禮物 陳慧琳留萬聖節送仔

2019-09-21 列印
■47歲的Kelly一身騷腿秋裝仍好索。
■Kelly笑言乾蛇皮要留到萬聖節先敢給囝囝。
Previous Next

　　陳慧琳（Kelly）已支持社企7年，昨日她以大使身份到尖沙咀出席《十一良心消費運動》啟動禮，支持本地社企。上星期47歲生日的Kelly，獲幾個不同社企補送生日禮物，其中一份是讓小朋友認識昆蟲的體驗盒，內有乾蛇皮及蜂巢，Kelly見到即說：「上次你送過些昆蟲給我，嚇死我囝囝，這次我留待Holloween再拎出來。 」Kelly在台上發言鼓勵社企，她指出做生意真的很難，少一點心少點力也不行，尤其香港經濟進入嚴峻階段，希望大家手牽手加油，以消費改變世界。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd