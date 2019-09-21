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方媛維園箍實城城咬耳仔

2019-09-21 列印
■城城發現被拍攝轉身查看。
■方媛出手箍着城城肩頸，好甜！
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　　早前郭富城被捕獲出動戰車到銅鑼灣幫囡囡買尿片，又被發現陪太太方媛名店Shopping，絕對是廿四孝老竇和老公。近日又有內地遊客深宵路過銅鑼灣維園，意外捕獲城城兩公婆拍拖散步，雖然城城和方媛都低調穿便服，但城城一頭金髮太搶眼，加上二人沿路恩愛舉動很快就被認出，隨即舉機拍下二人打情罵俏過程。片中方媛全程小鳥依人，撓實天王老公「麒麟臂」兼不停在耳邊細語。期間城城驚覺背後有聲音，轉身查看，但方媛撒嬌要城城繼續聽她耳語，並伸手箍着老公肩頸，二人十足剛墮愛河的熱戀小情人。圖：網上圖片

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