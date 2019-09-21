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﻿謝玲玲台北起舞 籌300萬善款

2019-09-21 列印
■謝玲玲大展舞技，全場鼓掌。
■玲玲姐為大會籌得300萬台幣善款。
■曾馨瑩（中）捐出100萬台幣，贊助玲玲姐（右）跳舞行善。
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        昨日是謝玲玲的生日，今年的生日過得特別有意義，事緣玲玲姐為寶島慈善團體台灣優質生命協會擔任榮譽理事長，該會前晚在台北舉行「2019與愛共舞國標慈善晚會」，玲玲姐特別在會上大展舞技，為大會籌得300萬台幣善款（約76萬港幣）。玲玲姐坦言感動又感恩，透露獲郭台銘太太曾馨瑩捐出100萬台幣贊助跳舞，久未公開會見傳媒的曾馨瑩更親身出席，鼎力支持善舉。

謝玲玲又開心分享，當晚活動尾聲，獲大會驚喜送上生日蛋糕為她預祝生日，「當時全場一同為自己唱生日歌，是最多人為我慶祝的一個生日！」問到今年的生日願望，謝玲玲衷心希望所有人都可以平安、健康以及和平。
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