﻿亞姐香港區首輪面試者現身 山東Vikki貌似男人 「翻版池美麗」出籠

《2019年度亞洲小姐》香港賽區首輪面試昨日在銅鑼灣舉行，雖然有多位曾參選港姐，但早早出局的佳麗再戰亞姐，但都不及一些外貌騎呢，令人一見難忘的參賽者，當中包括樣貌似男人的李婉晴及被指是「翻版池美麗」的珊珊。



《2019年度亞洲小姐》香港賽區首輪面試昨日舉行，今屆有不少具選美經驗的參賽者，當中曾參加香港小姐的至少有五位，加上亞洲太平洋國際小姐的參賽者，至少有七位具有選美經驗，令面試佳麗質素提升了不少。



雖然佳麗質素平均提高，但仍有不少參賽者因外形騎呢，令人一見難忘！其中來自山東的李婉晴（Vikki）女生男相，更自信心爆棚，主動擺出多個甫士，問到參選原因？她說：「覺得自己比較靚，外型好身高亦有優勢。」她更將「亞洲小姐」講成「『牙』洲小姐」。而穿上鮮紅色連身裙的珊珊（Jushua）曾兩度選港姐，被指與《愛 ·回家》的「池美麗」撞樣，珊珊就認為並不相似，更以「嬲嬲豬」形容此外號，自言較似劉佩玥；提到轉戰亞姐，她認為選美可以多認識朋友。



范莎莎棄選港姐



至於外形甜美、有三次港姐面試經驗的「選美常客」范莎莎，首度參選亞姐，曾聲言不會再選港姐的她表示：「今次是朋友推動我參選的，第三次選港姐都沒入圍，的確有失望。」有豐富經驗的范莎莎，笑言會以平常心、但更進取的心態參戰，但因為普通話對答不太順暢，認為面試未如預期。至於吳玥彤與擁有健康膚色的蘇雙兒亦曾參加今屆港姐，吳玥彤甚至通過首輪面試進入整裝階段，她表示對未來的選美比賽會更有信心。



收逾百報名表



亞視高層何麗全接受訪問時，透露已面試27位參賽者，直言今年反應比去年好，收到百多份報名申請。為吸納更多合乎條件的女士，很歡迎參選過香港小姐的參賽者，年齡門檻亦提高到18至28歲，但有一名為康沂（Monique）的參賽者報稱29歲仍屬超齡。



何麗全指，計劃選出10位佳麗參與11月2日舉行的香港賽區賽事，勝出者將代表香港參與「大中華區比賽」以及「全球總決賽」。