統籌5人親友團遊荷比 ﻿顏福偉﻿﻿被讚安排一流﻿

「白花油王子」顏福偉（Stephen）早前偕親友一行5人到荷蘭和比利時旅遊，他表示是重遊舊地，最興奮到比利時的Bruges遊覽，因為當地好有童話世界Feel，大家都玩到唔捨得走。而荷蘭雖然曾踏足，但已是80年代讀書時的事，所以都好有新鮮感，今次他還首次去了位於鹿特丹，被列為世界文化遺產的「小孩堤防」(Kinderdijk) 睇古老風車，如時光倒流，感覺好有趣。撰文：李佩儀



Stephen與親友先到德國Dusseldorf歇一歇適應時差，並入住由法院改建的酒店，他大讚：「好有特色之餘亦好方便，因為房入面又有齊雪櫃、廚房同洗衣機。」翌日再開車到荷蘭的Amsterdam，因為三十多年前去過，Stephen表示已冇晒印象，感覺如第一次去。接着再到海牙參觀「小人國」，最開心幫襯到百年海鮮老店Catch by Simonis歎了頓豐富的海鮮餐，他直言食物款式多又美味，最緊要服務又好，侍應非常nice。晚上當然要去夜蒲感受當地蓬勃的夜生活，連環去了兩間Pub飲嘢的他笑說：「音樂好聽，啲人又好傾。」在荷蘭最後一站他到了鹿特丹的Kinderdijk睇風車，該處至今仍保存著19架1740年代的風車，可說是荷蘭最集中的風車群。



之後Stephen再去比利時的Bruges，他說：「舊年都去過，好似童話世界，所以好值得帶我啲朋友同家人再去。」果然他的親友玩到唔捨得走，因為有好多得意的朱古力擺設，又有馬車和啤酒博物館。而去Brussels一定要參觀Grand Place，他大讚同樣列為世界文化遺產的中心廣場日夜都咁靚。對於兩地，Stephen表示講風土人情，他較喜歡荷蘭，因當地人既友善又開心。他續稱今次跟親友去旅行壓力大，因要安排好車、酒店和餐廳，「但佢哋讚我訂得好，我都開心嘅。」



