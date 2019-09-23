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鄧建明再開個人騷 精挑細選表演嘉賓

2019-09-23 列印
■鄧建明昨日為11月中舉行的演唱會做宣傳。
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　　鄧建明（Joey）昨日為11月20日在Star Hall舉行的演唱會宣傳。事隔10年再開個人騷，他表示已經儲夠歌，加上最近發現自己雙眼睇嘢有點朦，係時候要跟樂迷見面。問他會否出多張人情卡？他透露首次致電邀請某男歌手說：「嗰位男歌手係我第一次為專業歌曲錄音彈結他嘅人，佢嘅歌叫《紅……》，佢即時應承帶畀我信心，之後打埋畀好多唔同嘅歌手，（會唔會太多嘉賓？）我就係唔想重蹈當日太極演唱會嘅覆轍，因為太多嘉賓令到自己嘅首本名曲都唱不到而畀歌迷投訴。」Joey續稱會加入一個環節憑歌寄意送給正在澳洲讀書的18歲兒子。

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