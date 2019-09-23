《流行經典》晒甜蜜 黃智雯諗住男友唱情歌

黃智雯前晚以斯文玉女Look為《流行經典50年》錄影，她笑言是配合演唱經典情歌《唯獨你是不可取替》，她說：「因為首歌的情境好似一封情信。」問到是否想住男友來唱？她甜笑回應，「諗住拍拖的甜蜜場面，幫助投入感覺，這首歌也有點代表我和他，因為男友喜歡唱歌，我聽他唱過幾次，是好聽的，也很感動。」



而鮮有公開唱歌的智雯坦言有點緊張，但會記住要好好享受在舞台唱歌的機會。而她又透露正忙拍《使徒行者3》，由於獲加演動作戲覺得好開心，她坦言是少有的機會，自認腦筋不算快但身手則合格，更讚好好姊妹胡定欣身手一流。



