吳浩康工作為重 無見崔碧珈兩星期

吳浩康（Deep）及孫慧雪昨日到大埔林村許願樹出席活動，最近剛開始玩山地單車的阿Deep自嘲是低B班，經常玩到滿身傷痕，所以無帶女友崔碧珈一齊踩。對於早前崔碧珈疑似抑鬱症復發，阿Deep說女友近期有工作寄託所以好一點，坦言有工作好重要，好多情緒可透過工作發洩。他坦言各有各忙，跟女友有2、3星期無見，因為大家協議支持對方工作。



另外，首次唱新歌的孫慧雪笑言有些忘記歌詞，加上她被兒子傳染輕微喉嚨發炎。阿雪又透露最近要宣傳新歌及網劇，更指網劇的意識好大膽，因為有誘惑畫面，拍攝時覺得尷尬。問她有沒有知會老公？她稱沒有，相信老公看到報道便會知。記者指她可在家中與老公試玩，她笑指老公不懂欣賞。



