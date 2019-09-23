家英哥透露早前為活動擔任司儀，因忍不到尿發生尷尬情況，他為堅持完成工作，忍尿搞到成條褲濕晒，幸好當時剛好換場，台下觀眾看不到他失禁的情況。不過避免日後再有失禮情況發生，家英哥工作時會長期用尿布，他更用保鮮膠墊底自製尿布，而且好環保可循環再用，家英哥笑言視為「男人M巾」。
羅家英抗癌割前列腺致失禁
家英哥透露早前為活動擔任司儀，因忍不到尿發生尷尬情況，他為堅持完成工作，忍尿搞到成條褲濕晒，幸好當時剛好換場，台下觀眾看不到他失禁的情況。不過避免日後再有失禮情況發生，家英哥工作時會長期用尿布，他更用保鮮膠墊底自製尿布，而且好環保可循環再用，家英哥笑言視為「男人M巾」。
黑衣人沙田商場大搗亂 國旗遭狂踩 塗污丟落河
有人發起昨天在多個港鐵站上蓋商場示威，導致沙田、青衣、葵芳和九龍四個車站關閉，其中沙田新城市廣場爆發嚴重警民衝突，一批示威者先阻撓部份商店營業，繼而走到鄰近沙田大會堂，把旗杆上一面國旗拆下，鋪在新城市...
2019-09-23
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華官員取消參觀美農場 中美副部級
中美貿易談判又碰壁！一連兩天的副部級會談周六在華府結束，不但沒取得建設性的討論，中方更突然取消本周參觀美國農場的行程，提早返國。美國總統特朗普聲稱，「我並不是尋求一個局部協議，我尋求的是一個完整的協議...
2019-09-23
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「黃背心」 及 「黑群」 同日上街 巴黎示威衝突逾163人被捕
巴黎周六舉行了環保及關注氣候變化大遊行，演變成暴力衝突。與關注環保無關的「黃背心」示威者和「黑群」（Black Bloc）的極左無政府主義者也走上街，與防暴警察對抗。滋事分子在市中心街上架設路障及放火焚燒雜物，搗毀路旁的電單車、商店櫥窗和其他公共設施，有兩幢銀行大樓遭受破壞。警察施放催淚彈驅散群眾，全日拘捕一百六十三人。 周六的環保大遊行是配合在紐約舉行的聯合國氣候高峰會議，吸引大約一萬六千人參與，是關注環保人士連續第二天上街，要求政府採取實質行動，正視全球氣候暖化的問題。警方指有大約一千名激進分子混入示威人群中，趁機搞事。 在市內另一處地點，一批黃背心示威者聚集，抗議總統...
2019-09-23
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高爾夫‧御苑現樓全面睇
恒地住宅項目高爾夫‧御苑，現樓日前首度曝光，並於近幾周已逐步收樓，發展商指將於未來一至兩周重推，將先推分層戶餘貨，並將推出新優惠吸客。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，「高爾夫‧御苑於數周前...
2019-09-21
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貿談一波三折 政局未見緩和 恒指或試二萬六支持
中美貿易談判前景不定，加上本港政局未見有緩和跡象，市場觀望氣氛濃厚。有證券界人士認為，港股本周將繼續下行，恒指或會跌至26000點水平。分析又指，以旅遊、零售業甚至與租舖相關的地產股，應會受較大影響。...
2019-09-23
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狼堡神鋒 張牙舞爪 以「賀」制「賀」
禾夫斯堡前鋒韋格賀斯今年當勇頻頻士哥，直言希望藉此再披荷蘭戰袍。此子同時跟拍檔比卡奴亦愈踢愈有默契，助後者表現有所提升，狼堡有這對孖寶攻堅，今晚德甲主場勢大勝近況低迷的賀芬咸，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （Now670、有線651、611台、Fox+周二凌晨2:30直播） 韋格賀斯去季由阿爾克馬爾加盟禾夫斯堡，於三十四場德甲貢獻十七球和七次助攻。此子今季保持神勇，四場聯賽取得三球士哥和一次助攻，更成為一九年德甲最炙手可熱的鋒將之一，今年直接和間接貢獻了二十球。 韋格賀斯今年炮製20球 然而，這名廿七歲射手自一八年六月之後，便未再獲荷蘭徵召，他揚言：「我很回味代表...
2019-09-23
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便便形狀篇：大便7大分類，乾濕形狀反映身體健康狀態
根據布里斯托大便分類法(Bristol Stool Scale)，大便依照乾濕形狀可分成7種類型。不同類型的大便原來也傳達了身體健康狀態的訊息。上次小編帶大家看完大便顏色反映身體哪裡不健康，今次就同大...
2019-09-23
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意國小島浪漫婚禮 向太讚新抱100分 向佐娶郭碧婷：有你才有更多意義
香港娛樂大亨向華強與太太陳嵐之子向佐，本月10日在意大利小島卡普里與台灣女星郭碧婷舉行浪漫婚禮。榮升奶奶的向太透露，在婚禮上聽到新人誓言，令她又笑又喊好感動，她亦大讚新抱有100分，並揚言恨抱孫，到時...
2019-09-23
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慧眼看世界——謠言不止
自從修例風波引起一連串的警民衝突後，網絡就不斷流傳大量謠言，例如傷者被捕後在羈留期間才受傷送院，有抗爭少女被裸體搜身和性侵，近期大量自殺急增的個案其實是「被自殺」等等。雖然警方多次指出傳言失實，但大量市民仍然選擇相信。究竟有沒有「謠言止於智者」這回事呢？ 其實為何會有謠言，甚至有假新聞的產生？社會心理學家奧爾波特發現，形成謠言主要有兩個條件，包括事件的重要性和事件的模糊性。當大眾在社交網絡和電視直播看到警方向示威者使用武力，更有人頭破血流；有救護員未能及時進入月台急救傷者，而傷者的人數又被多番修改，港鐵和警方事後都沒有公開詳細閉路電視片段時，都容易促成產生謠言的最好條件，即...
2019-09-23
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馬場浮世繪——香港賽馬會社區盃延期舉行
原於昨日假旺角大球賽舉行的「香港賽馬會社區盃」大埔和富對傑志，因主辦方面考慮安全問題後，決定將賽事延期。而本來編為頭場前菜，由莫雷拉帶領的「雷神邀請隊」對黃興桂帶領的「桂神邀請隊」的慈善賽，是否會一併補辦，須視乎補賽日子有否跟賽馬日撞介。 馬場浮世繪
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