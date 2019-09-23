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羅家英抗癌割前列腺致失禁

2019-09-23 列印
羅家英抗癌割前列腺致失禁
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　　04年患肝癌的羅家英，昨以「肝明大使」身份出席活動時透露，之前又發現身體有癌細胞，需入院接受割除前列腺手術，手術後卻出現「失禁」後遺症。

　　家英哥透露早前為活動擔任司儀，因忍不到尿發生尷尬情況，他為堅持完成工作，忍尿搞到成條褲濕晒，幸好當時剛好換場，台下觀眾看不到他失禁的情況。不過避免日後再有失禮情況發生，家英哥工作時會長期用尿布，他更用保鮮膠墊底自製尿布，而且好環保可循環再用，家英哥笑言視為「男人M巾」。

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