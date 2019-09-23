  • 2019年9月23日 星期一
  • 28º
  • 71%
熱門： 修例風波元朗白衣人機場國旗

日報新聞 > 娛樂

Jeana着皮褸拍打戲搞到濕晒

2019-09-23 列印
Jeana着皮褸拍打戲搞到濕晒
Previous Next

　　昨日，何佩瑜(Jeana)、譚耀文、唐文龍及梁琤等到澳門出席電影《不義之戰》首映禮。由於片中眾人都要由頭打到尾，Jeana表示拍攝時正值夏天，穿上皮褸、皮褲的她，每日不停瘋狂流汗，好似用汗嚟洗頭咁。

　　唐文龍表示有場戲被何佩瑜、余曉彤及林明禎按住打，但不要以為女生打人無力，當時被跪住胸骨打心口，搞到唞唔到氣。他說：「朋友話我就好啦，可以同三個靚女拍戲，仲問正唔正？我話正！被人日日打。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd