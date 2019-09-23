﻿意國小島浪漫婚禮 向太讚新抱100分 向佐娶郭碧婷：有你才有更多意義

香港娛樂大亨向華強與太太陳嵐之子向佐，本月10日在意大利小島卡普里與台灣女星郭碧婷舉行浪漫婚禮。榮升奶奶的向太透露，在婚禮上聽到新人誓言，令她又笑又喊好感動，她亦大讚新抱有100分，並揚言恨抱孫，到時可以幫手湊呢！向佐則在社交網留言：「謝謝家人，謝謝朋友，謝謝『小向太』，一路上有你，才有更多的意義。」



向佐於今年3月跟女友郭碧婷求婚成功，向太陳嵐前日在社交網報喜，向佐已於本月10日在意大利一小島卡普里舉行婚禮。當日新郎向佐分別換上黑、白色西裝，而新娘子郭碧婷就穿上露肩喱士婚紗配后冠和杏色晚裝。照片中可見，郭碧婷的父親將女兒交託到向佐手上、向佐含情脈脈望着太太，以及晚上大放煙花慶祝等溫馨鏡頭。向佐抱得美人歸，全程表現得好開心，影相時常露出燦爛笑容，他更在社交網留言：「謝謝家人，謝謝朋友，謝謝你們。謝謝『小向太』，一路上有你，才有更多的意義。」



簡簡單單好浪漫



對於兒子向佐在意大利舉行婚禮，向太陳嵐透露，兒子和新抱9月初在意大利分別為婚紗公司拍攝廣告及真人騷《女兒們的戀愛》，他們未去過卡普里小島，加上每年去地中海旅行，老公向華強特別喜歡這個小島，所以就決定在此舉行婚禮。她續稱：「其實我哋同一對新人都唔想大搞，只有幾位親人參與，包括我哋一家同女方一家，仲有經理人同助手，因為工作完就一齊嚟開心吓，簡簡單單已經好浪漫。」



向太：最好早日抱孫



向太更在社交網留言道：「變成真正的#我家小兩口#簡單溫馨的婚禮由蕭敬騰唱Marry me把新人唱出來。兩人的誓詞感動不已……我笑着的哭了！哈哈！」她續說：「屋企多咗個小向太，我就交晒畀佢喇，以後可以幫忙看管向佐。（對新抱滿意？）梗係100分！（有咩說話同對新人講？）希望佢哋好似我哋一樣咁相愛、相持、相伴到白頭，最好可以早日抱孫仔、孫女！」她笑指無論是孫仔或孫女都無所謂，她都可以幫手湊。



下月港台兩地註冊



談到可有送禮物給新抱時，向太表示有送上首飾。問她所送的首飾可有她之前投得水滴形鑽石般名貴時，她笑言：「慢慢嚟啦！」向太更透露因兩人工作極忙的關係，下月才會在港、台兩地註冊，並計劃於12月在台灣補擺喜酒，宴請女家親朋好友，若香港親朋想參與也非常歡迎。



