  • 2019年9月24日 星期二
  • 29º
  • 62%
熱門： 修例風波元朗白衣人機場國旗

日報新聞 > 娛樂

﻿米蘭壓軸行騷 熊黛林掛住囡囡恨返港

2019-09-24 列印
■Lynn去大教堂遊覽。
■Lynn在米蘭只逗留三日兩夜。
Previous Next

　　熊黛林(Lynn)於香港時間前日出席米蘭時裝周，更壓軸出場行騷。問到久違的國際T台，Lynn直言感覺熟悉：「好久沒走秀，感覺很興奮，很好玩。為了這次演出，事前做足準備功夫，每天抽一至兩小時做運動，以最佳狀態示人。」不過由於不捨得離開兩個囡囡太長時間，Lynn只逗留三日兩夜，她更表示因為掛念囡囡，人到米蘭已歸心似箭，落機後即把握時間去童裝店為囡囡添秋冬新裝，廿四孝媽咪笑言現時做所有事都以一對女兒行先。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd