﻿老公不支持行性感 王敏奕唔慣被叫曾太

王敏奕昨日出席ViuTV劇集《假設性犯罪》記者會，新婚的她對被叫「曾太」直言不習慣。由於劇中有被強暴的演出，問會否與老公一齊睇？曾太表示老公或不在港，又說：「日前我在廚房，突然聽到自己把聲，相信是他在看劇集宣傳片，我立即衝出去追問他。（老公如何評價？）他沒有說演得差，因為他是一位好導演，除了這方面我沒有好擔心。」問到老公會否禁止性感？她說：「他覺得性感不適合我，不是我的形象。」



問到何時度蜜月？曾太指還未決定但已有方向：「往年都會去滑雪，所以想去些不一樣的地方，或者找地方作一個月公路之旅，因為老公很喜歡開車。」她指曾國祥曾駕車由加拿大到美國紐約，一開就是八個小時。