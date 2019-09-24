﻿旅行延遲租舖 毛舜筠執番身彩

昨日，毛舜筠（毛姐）以代言人身份出席開幕活動。對於早前開設的樓上餅店結業，毛姐稱原舖因廠房太小未能供應零售所需，故打算結束後另找地舖再開，早前已找到合心意的地舖及4500呎廠房，預計完成3星期美加旅行後開展新計劃，但旅遊其間感到目前香港不是開舖的好時機，故暫時擱置計劃，她說：「塞翁失馬，否則租了便會很痛苦，廠房方面，對方仍留住給我。」



另外，昨日是吳綺莉47歲生日，大會送上蛋糕為她慶祝。問到女兒卓林可有送上生日祝福？吳綺莉表示，每天都可以祝福，不一定要在生日當天。問到跟女兒關係？她透露已大有改善，過往是家長與小朋友的關係，現在是朋友之間的關係，傾偈時去到某一點大家便會停不會再爭拗。